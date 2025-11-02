Quella mappa di speranza che indica perché l’educazione è un mestiere di promesse

La Lettera apostolica intitolata “ Disegnare nuove mappe di speranza” (leggi qui), firmata da Leone XIV in occasione del LX anniversario della Dichiarazione del Concilio Vaticano II “ Gravissimum educationis ”, ci interessa, credenti o no, cattolici o no che siamo. Per chi non sa di latino, qui “gravissimum” significa “fondamentale, “assolutamente importante”. La “Declaratio de Educatione Christiana” fu controfirmata da Paolo VI il 28 ottobre 1965. Consta di tre paragrafi. Il primo inizia così: “ Jus educationis omnibus hominibus competit”, cioè “ tutti gli uomini hanno diritto di educazione”, è la condizione essenziale della dignità umana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

