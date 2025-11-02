Quarta sconfitta di seguito per la MedTrade Volley | al PalaOreto vincono le calabresi della Franco Tigano
Quarta sconfitta per la MedTrade Volley Palermo in questo avvio di stagione. Al PalaOreto vincono le calabresi della Franco Tigano per 3-0. Sbagliato l’approccio al match delle giallazzurre, che reagiscono alle ospiti solo nel terzo set. Coach Linda Troiano schiera in partenza Crapitti, Cracolici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La squadra di coach Cioni incassa contro Sanga la quarta sconfitta consecutiva e scivola all'ultimo posto della classifica. Decisivo il terzo parziale che rende vano il generoso tentativo di rimonta finale - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Cremona-Treviso 96-79: la Nutribullet incassa la quarta sconfitta e resta fanalino di coda - X Vai su X