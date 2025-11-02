Quanto staranno fuori Gilmour e Spinazzola? Le ultime in ottica Champions

Il Napoli di Antonio Conte rischia di perdere due uomini importanti in vista della gara di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte. Gli acciacchi di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola tengono in ansia lo staff tecnico partenopeo, dopo l’ uscita anticipata nella gara di ieri contro il Lecce. Una doppia assenza che potrebbe pesare anche in chiave campionato, con la trasferta di Bologna alle porte e la necessità di gestire le energie in una fase delicata della stagione. In dubbio per la Champions. I problemi fisici complicano i piani di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “ Il Corriere dello Sport “, Billy Gilmour ha accusato un affaticamento muscolare, mentre Leonardo Spinazzola deve fare i conti con un fastidio al pube, già presente nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

