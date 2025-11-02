Quanto sono sostenibili le Olimpiadi invernali? Ce lo racconta Milano Cortina 2026

di Monica Sozzi del Comitato ASViS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito del 15 ottobre 2025 In occasione del decimo anniversario dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,  Fondazione Milano Cortina 2026  ha pubblicato il secondo Rapporto di  Sostenibilità, impatto e legacy, documento strategico che illustra gli impegni e le azioni messe in campo per fare dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile, inclusivo e condiviso per il Paese. Realizzato in coerenza con gli standard Gri e con il supporto metodologico di enti esterni, il documento presenta un’analisi trasparente degli impatti economici, ambientali, sociali e dei diritti umani connessi all’organizzazione dell’evento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

