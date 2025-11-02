Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento utilizzato per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per le offerte delle compagnie energetiche. Al 2 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,104 €kWh (104,29 €MWh), in leggero calo rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rimane il punto di partenza per la determinazione delle tariffe. È importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che possono incidere in modo significativo sul costo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

