Quanto costa assicurare un’auto? In provincia di Forlì-Cesena il premio medio è poco più di 543 euro

Il premio medio per assicurare un’auto in Emilia-Romagna ad agosto 2025 è stato pari a 564,35 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it, dell’1,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree di Italia in cui l’Rc auto costa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

