Quanto costa assicurare un’auto? Ecco le differenze tra le province dell' Emilia Romagna

Forlitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio medio per assicurare un’auto in Emilia-Romagna ad agosto 2025 è stato pari a 564,35 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it, dell’1,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree di Italia in cui l’Rc auto costa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

