Ricco montepremi alla Maratona di New York 2025 che si correrà domenica 2 novembre. Le cifre garantite ai migliori dieci piazzati sono davvero di lusso, con un montepremi complessivo che sfonda il mezzo milione di dollari. Borse esaurienti per i big che si fronteggeranno a viso aperto sulle strade della Grande Mela per meritarsi la gloria nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo. Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele saranno i volti simbolo della gara maschile, sono molto quotati i keniani Albert Korir, Benson Kipruto, Alexander Mutiso e Abel Kipchumba. Le keniane Sheila Chepkurui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi sembrano poter fare la differenza nella prova femminile, ma l’olandese Sifan Hassan non starà a guardare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti soldi si vincono alla Maratona di New York 2025? Il montepremi e le cifre per i piazzamenti