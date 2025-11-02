Il vincitore del Masters 1000 di Parigi potrà festeggiare con un assegno di importo pari a 946.610 euro. Questo è il premio garantito per chi alzerà al cielo il trofeo a La Defense Arena di Nanterre, a contendersi l’apoteosi sul cemento della capitale francese saranno Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime nel match che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 15.00). Il tennista italiano partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento all’agguerrito nordamericano, che sta vivendo uno stato di forma strepitoso e che ha operato il sorpasso ai danni di Lorenzo Musetti nella Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi può vincere Sinner con la finale a Parigi: il montepremi per 1° e 2° classificato