Quanti soldi ha guadagnato Sinner in un mese? Montepremi smisurato tra Arabia Saudita Vienna e Parigi!

Jannik Sinner si è reso protagonista di un mese davvero da urlo, vincendo tutti i tornei a cui ha preso parte: dal ritiro forzato al Masters 1000 di Shanghai, legato a dei crampi accusati durante la sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor, il fuoriclasse altoatesino non ha conosciuto limiti e ha dimostrato il suo sconfinato livello, tornando anche ad essere numero 1 del mondo dopo aver scavalcato lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Il tennista italiano ha prevalso al Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione andato in scena sul cemento di Riad e dove è riuscito a sconfiggere in maniera perentoria Novak Djokovic e Alcaraz, meritandosi l’ambitissimo assegno da sei milioni di dollari (non erano in palio punti per la classifica internazionale). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Sinner in un mese? Montepremi smisurato tra Arabia Saudita, Vienna e Parigi!

