Quanti soldi guadagna Sinner con il ritorno a n1 del mondo? Ammontare sorprendente del premio

Jannik Sinner è diventato numero 1 del mondo per la prima volta in carriera il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros: la matematica certezza era arrivata sei giorni prima, dopo il ritiro del serbo Novak Djokovic sulla terra rossa di Parigi e la qualificazione dell’azzurro alle semifinali (sconfisse il bulgaro Grigor Dimitrov), ma poi l’ufficialità arrivò il lunedì seguente con l’aggiornamento del ranking ATP giunto al termine del secondo Slam della stagione Il fuoriclasse altoatesino divenne il primo italiano nella storia a balzare al comando della graduatoria internazionale, entrando definitivamente, in maniera imperitura e definitiva, nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner con il ritorno a n.1 del mondo? Ammontare sorprendente del premio

Approfondisci con queste news

Quanti soldi le Società Partecipate del Comune di Genova sono state utilizzate negli scorsi 8 anni (2017-2025, Giunte Bucci-Piciocchi) per finanziare eventi e grandi eventi? 1.372.490,92 €. Così ha risposto il Vice Sindaco del Comune di Genova, Alessandro - facebook.com Vai su Facebook

Quanti soldi guadagna chi vince a Parigi tra Sinner e Auger Aliassime: tutto sul montepremi - La vittoria del torneo, il numero 1 al mondo e un ricco premio: tutto in palio nella finale del Masters 1000 di Parigi. Da corrieredellumbria.it

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Parigi? Montepremi sfizioso, ma con la vittoria… - Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev in due set e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Parigi, guadagnando così il diritto di affrontare ... Lo riporta oasport.it

Quanti soldi guadagna Sinner se torna n.1 del mondo? Ammontare sorprendente del premio - Jannik Sinner è diventato numero 1 del mondo per la prima volta in carriera il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros: la matematica certezza era ... Lo riporta oasport.it