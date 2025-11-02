Quante ore di cammino a settimana servono per proteggere l’intestino dal cancro
Camminare è uno dei gesti più semplici e naturali dell’uomo, ma anche uno dei più potenti strumenti di prevenzione che abbiamo a disposizione. Ogni passo compiuto non serve soltanto a spostarci da un luogo all’altro: muovere il corpo in modo regolare significa stimolare l’intero organismo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Quante ore di cammino a settimana servono per proteggere l’intestino dal cancro - Un nuovo studio di Harvard rivela quanto bisogna camminare ogni settimana per prevenire tumori a colon, fegato e pancreas ... Scrive today.it
