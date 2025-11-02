Quando si gioca Paolini-Gauff WTA Finals 2025 | programma tv streaming
Jasmine Paolini adesso conosce il nome della prossima avversaria che dovrà affrontare in singolare nella fase a gironi delle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). L’azzurra, sconfitta al debutto dalla n.1 al mondo Aryna Sabalenka, tornerà in campo tra due giorni contro la n.3 del seeding Coco Gauff in una sfida fondamentale per continuare a sperare nel passaggio del turno. Da regolamento, nella seconda giornata del round robin si affrontano infatti in un match le due giocatrici a punteggio pieno e nell’altro le due tenniste senza vittorie all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
