Quando la differita di Sinner-Auger-Aliassime su TV8 | orario programma in chiaro streaming
Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si affronteranno oggi pomeriggio (domenica 3 novembre, ore 15.00) nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano scenderà in campo a La Defense Arena di Nanterre con il chiaro obiettivo di conquistare questo trofeo per la prima volta in carriera e di tornare numero 1 del mondo, ma dovrà stare particolarmente attento al suo avversario canadese, che è accreditato di una forma eccellente e potrebbe stupire sul cemento della capitale francese. Il fuoriclasse altoatesino è reduce dai trionfi al Six Kings Slam (con annesso assegno da sei milioni di dollari meritato dopo l’affermazione ottenuta in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz) e al torneo ATP 500 di Vienna (regolando il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo), ora proverà a completare una bella cavalcata nel miglior modo possibile e a lanciarsi con ottimismo verso le ATP Finals, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
