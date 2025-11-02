Quando il ricambio generazione è fonte di sviluppo premio a Carpenteria Grillanda
Quando il ricambio generazionale funziona è fonte di crescita, innovazione, successo per l'impresa. Lo dimostra la storia della Carpenteria Grillanda, premiata nel corso dell’Assemblea regionale di Cna Emilia-Romagna. Il riconoscimento è stato ritirato da Marco Grillanda, terza generazione in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
