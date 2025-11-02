Quando gioca Sinner in finale a Parigi contro Auger-Aliassime | l’azzurro per tornare numero uno e fare un favore a Musetti | Orario e dove vederlo in tv

Vincere per portare a casa il quinto trofeo stagionale, tornare numero uno al mondo (anche se per una settimana) e arrivare al meglio alle Atp Finals e fare anche un favore al connazionale Lorenzo Musetti nella corsa verso Torino. Jannik Sinner sfida Felix Auger-Aliassime nella sua nona finale stagionale: quella del Masters 1000 di Parigi. L’azzurro ha battuto agevolmente Alexander Zverev per 6-0, 6-1 (il tedesco non era al meglio) e adesso affronta il canadese, che invece ha sconfitto Alexander Bublik qualche ora prima. Un match importantissimo per Sinner, che da quando è rientrato dall’infortunio a Shanghai non ha mai perso tra Six Kings Slam, Atp 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando gioca Sinner in finale a Parigi contro Auger-Aliassime: l’azzurro per tornare numero uno e fare un “favore” a Musetti | Orario e dove vederlo in tv

