Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Due ipotesi ininfluente la tds n1 o 2

Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andrà in scena a Torino dal 9 al 16 novembre. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’evento da numero 1 del mondo se dovesse riuscire a vincere il Masters 1000 di Parigi nel pomeriggio odierno, ma sarà comunque la testa di serie numero 2 della competizione visto che si trova alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz nella Race. Gli appassionati si stanno già chiedendo quando il 24enne giocherà nel capoluogo piemontese, ma bisognerà aspettare il sorteggio e poi la decisione degli organizzatori sulla programmazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Due ipotesi, ininfluente la tds n.1 o 2