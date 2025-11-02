Non solo soldi, ma anche impatto mediatico. Il risultato dello show di Victoria’s Secret, svoltosi nelle scorse settimane per la seconda volta dopo sei anni di pausa, ha generato miv per 213,6 milioni di dollari. A fornire i dati è la piattaforma di brand performance Launchmetrics, che ha infatti segnalato che lo show degli angeli del 15 ottobre 2025 ha generato 213,6 milioni di dollari in miv nelle prime 24 ore. L’evento si è poi trasformato in un vero e proprio spettacolo grazie alle esibizioni musicali live, che danno sempre quel risultato in più. Victoria’s Secret genera 213,6 milioni di dollari in miv nelle prime 24 ore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Qual è stato il ritorno mediatico della sfilata di Victoria’s Secret?