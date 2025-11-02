Puppo incredulo | Sinner sembra San Francesco In 45 anni mai vista una tale completezza alla sua età
Un dominio totale. Ieri, in occasione della semifinale valida per i Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner ha giganteggiato contro il numero 3 al Mondo Alexander Zverev, imponendosi con un mortifero 6-0 6-1 e concedendo poco e niente al tedesco, molto provato fisicamente a causa della maratona dei quarti, dove è riuscito a battere in tre lunghissimi set Daniil Medvedev per 6-2 3-6 6-7. Il successo del fuoriclasse italiano ha in qualche modo diviso l’opinione pubblica tra gli elogi alla superiorità assoluta dell’altoatesino e chi invece ha sottolineato quanto il teutonico abbia giocato con la spia della riserva accesa fin dal primo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
