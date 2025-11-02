Pupi Oggiano torna a Torino per il suo nuovo thriller
La trama del film? Se ne sa poco, per ora. Si sa di un uomo che vive in una grande villa, appartato, assistito da due sodali che lo accontentano in tutto. Ma anche, tra ampi spazi e claustrofobia, di “un gruppo di persone, sequestrate e costrette a compiere giochi da bambini sotto la minaccia delle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Pupi Oggiano torna a Torino per il suo nuovo thriller - X Vai su X
Ricordate l'esalogia della paura di Pupi Oggiano? Ora il regista torinese è di nuovo sul set - facebook.com Vai su Facebook
Pupi Oggiano e “Il grande no”: il ritorno sul set del regista dell’esalogia della paura - Dopo l’esalogia della paura, Pupi Oggiano presenta “Il grande no”: un thriller psicologico tra bullismo, vendetta e claustrofobia. Scrive quotidianopiemontese.it