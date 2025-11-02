Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima ed importante sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Dopo lo stop in campionato contro il Como, la squadra di Antonio Conte ha bisogno di ritrovare subito fiducia, per poi ripartire al meglio anche in campionato. Napoli, il Bologna perdere Freuler: rischia di saltare il Napoli. Dopo il match contro i tedeschi, gli azzurri torneranno in campo in campionato per affrontare il Bologna. Per i rossoblu, però, non arrivano buone notizie proprio in vista della sfida contro gli azzurri. Vincenzo Italiano, infatti, ha perso Remo Freuler durante la gara giocata contro il Parma: vittoria e soddisfazione, ma anche l’infortunio di uno dei giocatori di riferimento dell’organico a disposizione del tecnico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Può saltare il Napoli”: occhi puntati sui prossimi avversari degli azzurri