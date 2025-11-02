Lo scontrino del parcheggio è un elemento chiave della nuova indagine che la procura di Pavia sta conducendo sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Di recente pare che un supertestimone abbia portato ai Carabinieri di via della Moscova di Milano documentazioni atte a dimostrare che quel ticket non sarebbe stato prelevato da Andrea Sempio la mattina dell'omicidio ma da altre persone. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, non è noto chi sia questo soggetto e nemmeno quali siano le carte a sua disposizione per eventualmente sostenere questa tesi. Per tanto tempo quello scontrino è stato considerato come l'alibi di Sempio per la mattina dell'omicidio, in quanto sarebbe stato preso in un parcheggio di Vigevano alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Può non essere un alibi ma è suo". La versione del consulente sullo scontrino di Sempio