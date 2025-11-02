“Non mi lascerò intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole”. Con queste parole, Salvatore Sibilla, capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, ha commentato l’aggressione subita nella tarda mattinata di sabato 1 novembre, un episodio che ha sconcertato la politica locale e nazionale. Secondo quanto ricostruito, Sibilla si trovava nella propria automobile intorno alle 11.30, quando uno straniero si sarebbe avvicinato al veicolo dopo averlo riconosciuto. L’uomo lo ha quindi aggredito, colpendolo al volto. “Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dalla vettura accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto, e si è così recato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso”, ha reso noto in un comunicato la Lega per Salvini Premier. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Pugni e insulti in strada, il politico italiano aggredito così da un immigrato