Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 3 novembre, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.           L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia maltempo allerta per temporali protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche questi approfondimenti

puglia maltempo allerta temporaliIn Puglia scatta l'allerta gialla per il 3 novembre: dalle 6 del mattino rischio temporali e piogge isolate - Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

puglia maltempo allerta temporaliMaltempo: fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Oggi alcune regioni d’Italia, o parti di regioni, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Lo riporta noinotizie.it

Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Come scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Maltempo Allerta Temporali