Puccini e le arti visive | i Pittori del Lago

Ilgiornale.it | 2 nov 2025

È innegabile che Giacomo Puccini - ultimo grande esponente del verismo - abbia esercitato un'influenza sulle arti visive a cavallo tra Otto e Novecento, lungo un arco che, dal tardo naturalismo, attraversa la Scapigliatura, tocca la corrente simbolista e si spinge alle avanguardie europee. Fin dal suo arrivo a Torre del Lago (1891), intorno a lui si stringe un nucleo di artisti che, grazie alla sua presenza, trovano stimolo, direzione e un paesaggio condiviso. Il lago diventa così un crocevia di pittori, scultori e letterati; qui libertà creativa e vita quotidiana s'intrecciano senza soluzione di continuità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

