Pucci al PalaGalassi dopo il malore | Grazie per essere tornati in tanti

"Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti.": con queste parole il comico Andrea Pucci aveva lasciato il palco del Gran teatro PalaGalassi di Forlì il 28 marzo scorso, dopo circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo "30 anni. e non sentirli", ritirandosi dietro alle quinte, con gli spettatori stupiti e preoccupati. L’artista milanese Pucci (pseudonimo di Andrea Baccan), 60 anni, è ritornato sul palco forlivese venerdì sera per recuperare la data, davanti ad una platea di oltre tremila persone. "Prima di tutto voglio ringraziare gli operatori sanitari presenti che mi hanno assistito in quella occasione – ha detto il comico –, poi voi spettatori per avermi aspettato con pazienza e di essere così numerosi, per un colpo d’occhio veramente emozionante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

