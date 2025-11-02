PSVITA PSV Cleaner 1.05 | La Rivoluzione del Sistema di Caching

Gamesandconsoles.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

theheroGAC è orgoglioso di annunciare il lancio della versione 1.05, una release che segna un punto di svolta nelle prestazioni dell’applicazione grazie all’introduzione di un sistema di caching intelligente completamente rivoluzionario. Cosa C’è di Nuovo nella 1.05?. Sistema di Caching Intelligente – Una Rivoluzione nelle Prestazioni. La feature principale di questa release è senza dubbio il  sistema di caching intelligente  che trasforma completamente l’esperienza d’uso: Smart Cache Storage: Salva i risultati della scansione per evitare di riscansionare directory immutate. Rilevamento Automatico delle Modifiche: Rileva automaticamente quando le directory sono state modificate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

