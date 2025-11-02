PSVITA Howard – PS Vita Edition v0.1a | Un Nuovo SHMUP Platform in Stile Thexder per la Tua Vita!

Ciao a tutti gli appassionati di homebrew e retro-gaming! Un nuovo sviluppatore, LegitVidya, si presenta su GBATemp con un progetto molto interessante che sta portando avanti da anni: Howard. Presentata in una versione alpha molto preliminare ( v0.1a ), questa avventura action è ora disponibile in port dedicato per PlayStation Vita. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Introduzione: Un Progetto di Cuore. LegitVidya si definisce un relativamente nuovo membro della community di GBATemp, ma porta con sé un progetto lavorato a più riprese nell’arco di diversi anni: Howard. Il gioco è un mix avvincente di sparatutto a scorrimento (SHMUP) e platform, che prende ispirazione diretta dal classico Thexder e da altri titoli preferiti dallo sviluppatore. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net