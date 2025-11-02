PS5 PS5 App Dumper 1.02 Beta | La Nuova Versione Raddoppia la Velocità di Dump

La scena homebrew per PS5 continua a evolversi, e con essa gli strumenti a disposizione degli sviluppatori e degli utenti più esperti. Oggi parliamo di un aggiornamento significativo per uno di questi tool: PS5 App Dumper, ora alla versione 1.02 Beta, che promette di raddoppiare la velocità di estrazione dei file delle applicazioni rispetto alle versioni precedenti. Se il tuo obiettivo è creare un backup delle tue applicazioni PS5 o analizzarne i contenuti, questo strumento rappresenta un passo avanti cruciale in termini di efficienza. Cos’è PS5 App Dumper?. PS5 App Dumper è una piccola utility progettata per un compito molto specifico: dumpare (estrarre) i file delle applicazioni PS5 dalla memoria del console (pfsmnt) verso un dispositivo di archiviazione USB collegato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

