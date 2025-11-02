PS5 PS5 App Dumper 1.01 Beta | Il Decrypt Automatico è disponibile!

La scena homebrew per PS5 continua a evolversi a ritmi serrati, e con essa gli strumenti a disposizione di sviluppatori e appassionati. Oggi diamo uno sguardo da vicino a PS5 App Dumper, un utility essenziale per chi vuole analizzare le applicazioni della console, aggiornato alla versione 1.01 Beta con una funzionalità tanto attesa: il decrypt automatico dei file. Cos’è PS5 App Dumper?. PS5 App Dumper è un piccolo ma potente programma che, una volta eseguito come payload su una PS5 jailbroken, ha un compito preciso: copiare i file di un’applicazione (ad esempio un gioco) dalla memoria interna della console ( pfsmnt ) a un dispositivo di archiviazione USB collegato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

