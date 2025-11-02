PS4 Apollo Save Tool v2.24 | Più Lingue Nuovi Giochi e Funzionalità Potenziate

La scena homebrew per PlayStation 4 si arricchisce con un nuovo aggiornamento di uno dei suoi tool più versatili. Apollo Save Tool raggiunge la versione v2.2.4, introducendo una serie di miglioramenti significativi, a partire dal supporto per la localizzazione in più lingue. Cosa è Apollo Save Tool? Per chi non lo conoscesse, Apollo Save Tool è un’applicazione homebrew che permette di gestire, modificare e trasferire i salvataggi della PS4 direttamente sulla console. Non serve un computer: tutto avviene in standalone, con un’interfaccia utente semplice che non richiede patch di mount avanzate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net