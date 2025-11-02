PS3 Apollo Save Tool v2.24 | Nuove Lingue e Funzionalità Potenziate per la Gestione dei Salvataggi PS3

Per gli appassionati di homebrew PS3, Apollo Save Tool si conferma da anni uno strumento indispensabile. L’ultima release, la v2.2.4, pubblicata da bucanero, porta con sé una serie di miglioramenti significativi, primo fra tutti il supporto multilingua, che include finalmente l’ Italiano. Se hai un PS3 con custom firmware, Apollo ti permette di fare praticamente tutto ciò che desideri con i tuoi salvataggi, i trofei e le licenze di gioco, direttamente dalla tua console, senza bisogno di un PC. Cosa C’è di Nuovo in Apollo Save Tool v2.2.4? L’aggiornamento, che segue di poco la v2.2.3, introduce funzionalità molto richieste dalla comunità: Supporto alla Localizzazione & Italiano La novità più evidente è l’arrivo del supporto per più lingue. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net