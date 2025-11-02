PS2 sd2psXtd Firmware 1.3 | Tutto ciò che puoi fare con il firmware esteso per sd2psx
Se possiedi un emulatore di memory card sd2psx (o dispositivi compatibili come PicoMemcard o PSXMemCard), sappi che il suo potenziale può essere spinto ben oltre i limiti originali. Il merito è di sd2psXtd, un firmware esteso che, mantenendo la stabilità e le funzionalità base del progetto originale di @xyzz, aggiunge una serie di feature avanzate che trasformeranno la tua esperienza con PlayStation 1 e PlayStation 2. Con l’arrivo della Versione Stabile 1.3, le novità sono ancora più entusiasmanti. Ma partiamo dalle basi. Cos’è esattamente sd2psXtd?. sd2psXtd è un firmware alternativo e potenziato per il popolare emulatore di memory card multipiattaforma sd2psx. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
