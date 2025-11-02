PS1 PS2 PlayStation Disc Burner PSDB v1.05 | La Nuova Versione per Masterizzare Backup PS1 e PS2 su Linux

GitHub si conferma ancora una volta una miniera di progetti interessanti per gli appassionati di retro-gaming. alex-free ha rilasciato ieri la versione v1.0.5 del suo strumento PlayStation Disc Burner (PSDB), un’utilità portatile open source progettata specificamente per Linux che semplifica notevolmente la creazione di dischi di backup per PlayStation 1 e PlayStation 2. Con PSDB, gli utenti Linux possono masterizzare immagini disco PS2 (ISO) e PS1 (BINCUE) su supporti CD-R e DVD-R, con il valore aggiunto di poter applicare varie patch per migliorare la compatibilità o aggiungere funzionalità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

