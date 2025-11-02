Prova a scagliarsi contro i carabinieri cameriere arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù, a Napoli, per alcuni ragazzi che disturbavano. Quando la pattuglia è arrivata in piazza, hanno trovato un 35enne, cameriere del locale, che si stava scagliando contro i ragazzini. i militari lo hanno fermato con l'intento di portare la situazione alla tranquillità. L'uomo però si poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia. È finito in manette per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

