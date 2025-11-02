Protezione dati processi e know-how | successo per il convegno sulla cybersicurezza
Grande successo per il convegno “Affrontare la sfida della cybersicurezza nelle piccole e medie imprese italiane”, organizzato da Confapi Industria Piacenza e tenutosi nella sala convegni della sede dell’associazione. È stata un’occasione importante per il tessuto produttivo piacentino per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Garlasco, i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto alla Procura di Brescia di poter trattare l'indagine su Mario Venditti come un caso di "terrorismo internazionale" per poter agire in deroga alla protezione dei dati personale e requisire i tab - X Vai su X
“Cercatemi l’interrogazione onorevole Bonifazi su casa Meloni. Approfondiamo se è suo diritto avere risposta a tutte le domande in dettaglio o se qualcosa si può coprire in termini di protezione dati, al netto della trasparenza e dell’interesse pubblico”. E poi: “U - facebook.com Vai su Facebook
Digeat Festival internazionale su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro: dal 27 al 29 novembre - Oltre 140 ospiti nazionali ed internazionali tra cui Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Mario ... Riporta corrieresalentino.it
Garante Privacy e Inps, parte corso su protezione dati personali - Con un intervento della vicepresidente del Garante per la privacy Ginevra Cerrina Feroni sulla base giuridica del trattamento dei dati personali nelle attività della pubblica amministrazione ha preso ... Come scrive ansa.it
Protezione dati personali e know-how: una strategia unica - In Italia, cosi come nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, la tutela del know- Segnala notizie.tiscali.it