Proseguono le ricerche del sub scomparso sulla Haven

Genovatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche del sub scomparso mercoledì scorso durante una immersione sul relitto della Haven, al largo di Arenzano. I sommozzatori di Milano, dotati di robot Rov hanno scandagliato il fondale sabato 1 novembre ma per ora senza successo. Le operazioni proseguiranno i prossimi giorni in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

