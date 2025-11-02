Proseguono le ricerche del sub scomparso sulla Haven

Continuano le ricerche del sub scomparso mercoledì scorso durante una immersione sul relitto della Haven, al largo di Arenzano. I sommozzatori di Milano, dotati di robot Rov hanno scandagliato il fondale sabato 1 novembre ma per ora senza successo. Le operazioni proseguiranno i prossimi giorni in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ventinove anni, in vacanza in Italia. Chi è il sub scomparso alla Haven - Marc Florian Heib, tedesco, era in Italia insieme a un amico con cui era solito immergersi, sport che praticava da quando aveva otto anni e per cui aveva appositamente scelto il Comune di Arenzano ... Da primocanale.it

Sub disperso sulla Haven, ricerche estese al levante savonese: si valuta l’utilizzo dei robot - Proseguono le ricerche del sub tedesco di 29 anni che mercoledì pomeriggio è scomparso durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, al lago di Arenzano, anche se le operazioni si ... Si legge su msn.com