Propongono investimenti a nome della Fondazione Monti Uniti ma è una truffa | Non rispondete

Annunci social propongono investimenti e operazioni commerciali a nome della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Ma la realtà di via Arpi avverte e mette tutti in guardia: “Non rispondete, è una truffa”. A denunciare l'accaduto è la stessa Fondazione: “Negli ultimi giorni è apparso su Instagram. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

