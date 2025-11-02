Torino-Pisa è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Gli otto punti conquistati nel corso delle ultime quattro gare, contro formazioni importanti, hanno dimostrato un fatto: Baroni a Torino aveva solo bisogno di un poco di tempo. E messosi alle spalle il momento nero che avrebbe anche potuto portare all’esonero, adesso per i granata la strada sembra essere in discesa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche contro il Bologna – soprattutto nel secondo tempo – c’è stata la possibilità di portarsi in vantaggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Pisa: continua il momento magico