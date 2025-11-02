Pronostico Sassuolo-Genoa | niente scossone per ora
Sassuolo-Genoa è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’avventura di Vieira sulla panchina del Genoa si è chiusa sabato pomeriggio. Sono arrivati Murgitta e Criscito ma dureranno poco. Secondo le ultime in pole per prendere il posto del francese ci sarebbe Daniele De Rossi. Ma girano pure altri nomi, vedremo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In ogni caso, per i liguri, c’è stato davvero pochissimo tempo per preparare questo match così importante contro un Sassuolo che invece sta volando. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
