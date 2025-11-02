Pronostico Parma-Bologna in trasferta è un’altra storia | occhio ai cugini

Parma-Bologna è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel turno infrasettimanale nessuna delle due ha gioito per i tre punti. Il Parma è tornato a perdere dopo due pareggi di fila: una discreta prestazione da parte degli uomini di Carlos Cuesta non è bastata per uscire indenni dall’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel secondo tempo i giallorossi hanno fatto crollare il castello gialloblù e la rete di Circati a quattro minuti dalla fine ha avuto il solo merito di rendere il risultato finale meno amaro (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

