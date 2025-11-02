Pronostico Parma-Bologna in trasferta è un’altra storia | occhio ai cugini
Parma-Bologna è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel turno infrasettimanale nessuna delle due ha gioito per i tre punti. Il Parma è tornato a perdere dopo due pareggi di fila: una discreta prestazione da parte degli uomini di Carlos Cuesta non è bastata per uscire indenni dall’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel secondo tempo i giallorossi hanno fatto crollare il castello gialloblù e la rete di Circati a quattro minuti dalla fine ha avuto il solo merito di rendere il risultato finale meno amaro (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma-Parma, i precedenti sorridono ai giallorossi: il risultato più frequente è 2-0. Analisi, statistiche e pronostico - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Bologna, derby d'Emilia ad alta tensione: il pronostico - Bologna quote analisi statistiche precedenti 10 giornata Serie A in programma domenica 2 novembre alle ore 18 ... Si legge su gazzetta.it
Pronostico Parma vs Bologna – 2 Novembre 2025 - Allo Stadio Ennio Tardini si accende la sfida tra Parma e Bologna, valida per la Serie A e in programma il 2 Novembre 2025 alle 18:00. Scrive news-sports.it
Pronostico Parma-Bologna 2 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 10° giornata Serie A. Lo riporta betitaliaweb.it