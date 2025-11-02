Pronostico Milan-Roma | a San Siro trionfa la tattica
Milan-Roma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La domenica della Serie A si conclude col botto: a San Siro si contendono tre punti pesanti Milan e Roma, che hanno iniziato questo turno rispettivamente al secondo ed al quarto posto, separate da soli tre punti. Massimiliano Allegri da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra: il big match del “Meazza” è anche una sfida nella sfida tra due degli allenatori più esperti e rappresentativi del nostro campionato. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
In vista del big match di domenica sera tra #Milan ? e #Roma , qual è il vostro pronostico? - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Pisa, per Allegri prove di fuga prima di Napoli-Inter: il pronostico - X Vai su X
Milan-Roma, il pronostico: Allegri in emergenza prova a fermare la capolista - Roma quote analisi statistiche precedenti 10ª giornata Serie A in programma domenica 2 novembre alle 20. Da gazzetta.it
Milan-Roma pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Roma con un focus sulla chicca dell'esperto di CalcioMecato sul risultato esatto. calciomercato.com scrive
Pronostico Milan-Roma, a San Siro in palio punti pesanti per la lotta al titolo - Sfida d'alta classifica domenica sera a San Siro, dove il Milan di Allegri ospita la Roma. Da tuttomercatoweb.com