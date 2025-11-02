Milan-Roma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La domenica della Serie A si conclude col botto: a San Siro si contendono tre punti pesanti Milan e Roma, che hanno iniziato questo turno rispettivamente al secondo ed al quarto posto, separate da soli tre punti. Massimiliano Allegri da una parte e Gian Piero Gasperini dall’altra: il big match del “Meazza” è anche una sfida nella sfida tra due degli allenatori più esperti e rappresentativi del nostro campionato. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Milan-Roma: a San Siro trionfa la tattica