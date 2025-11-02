Pronostico Lens-Lorient | riprende il cammino dopo l’imprevisto
Lens-Lorient è una partita dell’undicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Si è fermata a cinque – con quattro pesantissime vittorie – la striscia di risultati utili del Lens in questo campionato. Un cammino quasi perfetto, macchiato dalla caduta contro il Metz nel turno in mezzo alla settimana. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci può stare, eccome, un passo falso per una squadra che non era partita con chissà quali ambizioni o obiettivi prima dell’inizio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pronostico Lens vs Lorient – 2 Novembre 2025 - Delelis si gioca il 2 Novembre 2025, alle 17:15, un match importante di Ligue 1 tra Lens e Lorient. Si legge su news-sports.it
Pronostico Lorient-PSG: i numeri non mentono mai - Psg, il pronostico sulla sfida che vede in campo i parigini: ecco tutto ciò che c'è da sapere. Segnala ilveggente.it