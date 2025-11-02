Fiorentina-Lecce è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A San Siro, nel turno infrasettimanale, la Fiorentina di Stefano Pioli ha incassato la quinta sconfitta stagionale, annichilita dall’Inter (0-3) nella ripresa dopo aver resistito per un tempo ai nerazzurri. Un’altra prestazione opaca e fin troppo passiva da parte della Viola, incapace di uscire da quel tunnel in cui si è cacciata ormai da inizio campionato. Non era mai accaduto in passato che i gigliati non conquistassero neppure una vittoria nelle prime nove giornate: avvio horror che non ha precedenti nella storia del club. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l'ultima chance