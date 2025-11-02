Pronostico e quote Iga Swiatek – Elena Rybakina WTA Finals 03-11-2025

Iga Swiatek ed Elena Rybakina si affronteranno a partire dalle ore 15:00 italiane sul centrale della King Saud University Indoor Arena. La polacca ha iniziato le WTA Finals in modo strepitoso, travolgendo Madison Keys nel primo incontro della fase a gironi in un’ora e un minuto col punteggio di 6-1 6-2. Anche la russa naturalizzata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Iga Swiatek – Elena Rybakina, WTA Finals 03-11-2025

