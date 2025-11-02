Pronostici Betis-Maiorca | marcatore e tiri in porta
Betis-Maiorca, il pronostico relativo al marcatore e ai possibili tiratori del match Volontà di riscattare la brutta sconfitta contro l’ Atletico Madrid unita al desiderio di non perdere il treno dei posti europei. Il Betis di Pellegrini ospita a La Cartuja il Maiorca in una sfida molto importante per il cammino degli andalusi come hanno ben evidenziato le parole della vigilia del tecnico cileno. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Come accaduto dall’ inizio della stagione, anche in questo impegno di campionato il tecnico del Betis opterà per un oculato turnover con il quale ottimizzare le forze in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Real Betis-Maiorca (domenica 02 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/G2alVqZ #scommesse #pronostici - X Vai su X
Europa Night – i match di oggi UEFA Europa League (MD3) • 16:30: Feyenoord–Panathinaikos • 18:45: Braga–Crvena Zvezda, Brann–Rangers, FCSB–Bologna, Fenerbahçe–Stuttgart, Genk–Real Betis, Go Ahead Eagles–Aston Villa, Lyon–Basel, Salzburg–F - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Betis-Maiorca: ristabilite le gerarchie dopo il passo falso - Maiorca è una gara dell'undicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... Secondo ilveggente.it
Pronostico Real Betis vs Maiorca – 2 Novembre 2025 - Nel cuore della La Liga, il confronto tra Real Betis e Maiorca del 2 Novembre 2025 alle 21:00 allo Stadio de La Cartuja promette equilibrio e intensità. Come scrive news-sports.it