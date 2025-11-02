Promozione X Martiri derby con la Centese Gallo gara salvezza col Bentivoglio

Nel girone C di Promozione spicca il derby tra due delle formazioni più in forma del momento: a Porotto si gioca X Martiri-Centese, una sfida che sa di alta classifica e che potrebbe dare a chi vince un’ulteriore spinta per giocarsi un posto nei piani alti. Le due squadre sono separate da appena un punto ed arrivano da periodi simili sul piano dei risultati e delle prestazioni: la X Martiri fa dell’imperforabile retroguardia e dell’organizzazione in campo le sue doti principali, mentre la Centese ha ingranato la marcia nell’ultimo mese con tre successi consecutivi che l’hanno portata a ridosso della zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. X Martiri, derby con la Centese. Gallo, gara salvezza col Bentivoglio

