Promozione Ovest una prova d’orgoglio

Gli anticipi giocati ieri: Saline-Castiglioncello (1-2), Rufina-Alberoro (3-0: Ceramelli, Falcini, Di Vico), Pienza-Sinalunghese (0-0) e Foiano-Viciomaggio (1-1). Oggi, alle 14:30, le altre gare. Girone A Montignoso-Cubino (Di Sacco di Pisa). Manca solo Fabbrini squalificato. Firenze Ovest-Urbino Taccola (Menchini di Viareggio). Ovest è atteso a una prova d’orgoglio. Ospiti privi di Salvadori. Fortis-Ponte Buggianese (Venuti sez. Valdarno). Fortis priva di Visibelli e Cicalini squalificati. Jolo-San Piero a Sieve (Iacobellis di Pisa). Locali senza Medini, S. Piero privo di Frilli e Martini. Lampo-Settimello (Incontrera di Livorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

