Programmi TV domenica 2 novembre 2025 | fiction soap e film

“Makari” su Rai 1, “La Notte nel cuore” su Canale 5 e Guida ai programmi Tv della serata del 2 novembre 2025. Nella prima serata televisiva di domenica 2 novembre su Rai 1 il giallo siciliano “Makari”, con un nuovo caso intricato tra folklore e mistero. Rai 2 propone due episodi ad alta tensione di “N.C.I.S.”, mentre Rai 3 accende i riflettori sull’attualità con una nuova inchiesta di “Report”. Rete 4 ospita il dibattito graffiante di “Fuori dal coro”, mentre Canale 5 punta sulle emozioni forti della soap turca “La notte nel cuore”. Italia 1 regala magia e avventura con “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”, e Nove ospita una puntata speciale di “Che Tempo Che Fa” con ospiti di rilievo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV domenica 2 novembre 2025: fiction, soap e film

