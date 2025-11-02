Programma Itaca 2026 27 1.500 borse di studio INPS per studiare all’estero | domande entro il 10 novembre
È stato pubblicato il bando per il Programma Itaca dell’INPS, relativo all’anno scolastico 20262027. Il concorso prevede l’assegnazione di 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero, rivolti a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo Programma Itaca 202627, 1.500 borse di studio INPS per studiare all’estero: domande entro il 10 novembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Online il programma Itaca 2026-2027 Chiedici un preventivo in attesa della graduatoria Inps. Un'opportunità unica, trimestre, semestre ed anno scolastico all'estero. Scegli la tua metà e chiedici un preventivo. Link in bio - facebook.com Vai su Facebook
Nella sezione “Integrazioni” del Bando Programma Itaca 2026/2027 è possibile visualizzare il memorandum relativo alle scadenze rb.gy/yto5cu Inps Comunica - X Vai su X
